Stiri pe aceeasi tema

- • CERCETAȚI PENTRU CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, INȘELACIUNE, FALS INFORMATIC ȘI SPALARE DE BANI La data de 19 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Valcea, au efectuat 7 percheziții…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a emis un Ordin pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Spitalului de Psihiatrie Cavnic, anunța deputatul PNL de Maramureș, Florin- Alexandru Alexe. ”Vești…

- „A fost publicat anunțul de licitație pentru proiectul de reparații, reabilitare și restaurare a Garii Regale din Curtea de Argeș (proiectare și execuție)! Valoarea totala estimata a contractului este de 10.590.404 de lei, echivalentul a peste 2,1 milioane de euro. Lucrarile propuse vor ține cont de…

- O statistica oficiala a Agenției Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Ialomița arata faptul ca la nivelul județului nostru exista peste 52 mii de copii care beneficiaza de alocații acordate de stat. Valoarea lunara a indemnizațiilor asigurata de Ministerul Muncii pentru aceasta categorie de persoane…

- In sedinta ordinara din 30 septembrie, Consiliul Judetean Brasov a aprobat cinci proiecte care vor fi depuse in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, pe Componenta 5 – Valul renovarii, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetica și reziliența in cladiri publice,…

- Cea mai noua ediție a programelor Rabla și Rabla Plus pentru persoanele fizice, persoanele juridice și instituțiile publice incepe pe data de 30 septembrie, conform datelor dintr-un comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Banii primiți prin intermediul acestor programe, sub forma de…

- ”In urma monitorizarii efectuate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei asupra programelor de investitii ale operatorilor retelelor de transport si de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, Autoritatea a constatat ca, in perioada 2018 – 2021, s-au efectuat investitii…

- Vicepremierul Andrei Spinu anunța ca are loc reabilitarea drumului de centura a orașului Chișinau, iar lucrarile vor fi finalizate pana la sfarșitul lunii octombrie. Astfel, potrivit lui Spinu, banii pentru renovare sunt alocați de catre Banca Europeana de Investiții. „Facem ce am promis. Centura Chișinau…