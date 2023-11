Care este axa de rezistență a Iranului Rețeaua de miliții aliate a țarii din Orientul Mijlociu a devenit mai puternica. America susține ca trupele sale din Siria și Irak au fost atacate de cel puțin 55 de ori de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie. Invinuind Iranul și imputerniciții sai din Orientul Mijlociu, acesta a dat inapoi: pe 12 noiembrie, America a lansat al treilea set de atacuri aeriene in estul Siriei de la sfarșitul lunii octombrie. Reprezentanții Iranului s-au oprit pana acum inainte de a lansa atacuri care ar putea trage America in razboi la scara larga. Dar puterea lor de foc reprezinta o amenințare clara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

