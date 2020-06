Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui What's Up a spus adevarul despre comportamentul artistului. Si, in toiul declaratiilor, cantaretul a dat buzna in platou si si-a spus partea, dupa scandalul monstru de acum cateva luni.

- Aurelia Cristea, fost parlamentar PSD, care a initiat „Legii antifumat”, declara ca fotografia din biroul lui Ludovic Orban "ilustreaza perfect comportamentul unei generatii de politicieni care continua sa se creada deasupra legilor", scrie Adevarul.Aurelia Cristea, initiatoarea Legii atifumat, care…

- Din primele informații, Margherita ar fi ajuns la sediul Poliției impreuna cu Ionița de la Clejani, tatal sau. Pentru a clarifica unele lucruri, celebrul artist a stat de vorba cu fiica sa, dar și cu un polițist, pe holurile instituției, potrivit Cancan . Nu este inca foarte clar ce a consumat Margherita,…

- Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al OMS, spune ca rata de transmitere a virusului este acum in Romania de 0,9 și ar fi bine sa ramana la acest nivel și dupa masurile de relaxare sau macar sa nu creasca. Acesta a precizat ca masurile luate de autoritați sunt importante, dar rezultatul…

- Florina Raicu, cadru didactic universitar la disciplina Genetica Medicala in cadrul UMF „Carol Davila”, cu doctorat in medicina in cadrul Academiei Romane si unul in genetica moleculara la Universitatea G. D’Annunzio, Italia, explica pentru „Adevarul” de ce mostenirea genetica nu ne face mai rezistenti,…

- "In acest moment, acest virus ataca intreaga populatie a lumii si, din pacate, sosirea anotimpului cald nu va stopa epidemia. Astfel, distantarea fizica, igiena, testarea si consolidarea sistemelor de sanatate sunt singurele masuri pe care orice natiune le poate lua in prezent", a spus si Matthew…

- „Nu sunt medic epidemiologic sau infectionist, mi-e greu sa fac o predictie. Analizam prognozele specialistilor. Avem varianta optimista si evident o varianta mai putin optimista. Trebuie sa fim pregatiti pentru orice fel de situatie.Guvernul, autoritatile au luat masuri care s-au dovedit a fi corecte…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut demisia ministrului Sanatatii, sustin surse politice pentru Adevarul. Principalul repros: Costache nu a luat masuri din timp pentru a asigura protectia medicilor. Picatura care a umplut paharul a fost declaratia ministrului ca vor fi testati toti bucurestenii, lucru…