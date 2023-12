Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de clasa a cincea de la Colegiul Național „Emil Racovița” din Iași s-a aruncat de la etajul 2 al unitații școlare, imediat dupa repetițiile pentru serbarea de Craciun. Adolescenta a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Conform Observator, persoana care a acordat primul ajutor…

- Cele doua adolescente din Lupeni care au recurs la un gest extrem au mers intr-o zona periculoasa, acolo unde, in trecut, a existat o fosta fabrica de matase. Chiar daca una dintre ele și-a sunat mama și i-a spus ce are de gand sa faca, nimeni nu le-a auzit, chiar daca locul este pazit.

- Caz șocant in Iași, acolo unde un copil in varsta de 13 ani a murit dupa ce a cazut de la etajul noua al unui bloc. Potrivit informațiilor, mama minorului susține ca baiatul a ramas singur in apartament pentru puțin timp.

- Ancheta la spitalul din Buhuși dupa ce un medic s-ar fi aruncat pe geam - De ce a recurs la gestul extremAutoritațile au inceput o ancheta la Spitalul Prof. Dr. Eduard Apetrei din Buhuși dupa ce un angajat a fost implicat intr-un incident. Se pare ca un barbat s-a aruncat pe geam, dar nu a suferit…

- Nicio zi in Romania fara ca cineva sa comita o fapta care ar face invidioși pana și oamenii din Evul Mediu. Este și cazul unui barbat din Capitala care a decis sa-și arunce de la etajul 5 unul dintre cainii familiei, dupa o cearta cu nevasta. Evident, patrupedul nu a supraviețuit, iar acum individul…

- Incident șocant la Constanța! Este vorba despre o mașina cu numere de inmatriculare de Constanța, care a devenit ținta unui act de vandalism, dar și a unor amenințari. Mesajul scris cu roșu pe caroserie, de catre persoana care cerea sa-i fie lasat barbatul in pace, a starnit indignarea proprietarei…