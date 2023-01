Stiri pe aceeasi tema

- O scurta istorioara In 2012, la o sedința, presedintele CA a ținut un discurs ce s-a vrut a fi motivațional. In pledoaria sa, si-a anunțat auditoriul ca face tot ce poate, tot ce ține de el pentru … . Discursul a fost intrerupt de unul dintre seniori cu urmatoarea replica: „Domnule Presedinte, ați ajuns…

- Exista foarte multe locuri curioase pe acest pamant, insa pe acesta care vi-l prezentamazi puțini au auzit. Așadar, care este locul genial in care dormi cu capul intr-o țara, iar picioarele sunt in alta. Sigur nu știai de el. Singurul loc de pe pamant in care dormi cu capul intr-o țara și cu picioarele…

- Ciocolata calda este bautura preferata a multora dintre noi in serile reci, de iarna. Știai ca este ea insa benefica pentru sanatate și silueta? Iata ce beneficii nebanuite are ciocolata calda pentru sanatate! „Surprinzator, poate, pentru unii, ciocolata calda poate avea unele beneficii pentru sanatate.…

- Colecția trucurilor pentru casa pentru care se folosesc ingrediente neașteptate este pe care sa se mareasca. In randurile de mai jos, iți vom explica de ce ar trebui sa pui spuma de ras pe buretele de la bucatarie. Poate pare bizar, insa dupa ce vei incerca, vei vedea ca ajuta enorm. Spuma de ras și…

- Daca ești o persoana care iși gatește singura mancarea și vrei sa o pastrezi pentru o perioada indelungata, mai jos vei gasi o lista cu 4 sfaturi pe care le poți aplica pentru a pastra alimentele proaspete și gustoase mereu. Depozitarea mancarii pentru o perioada mai lunga te va ajuta sa economisești…

- Joseph Hadad, care e stabilit in Romania de ani de zile, aici are și mai multe restaurante, și-a luat recent concediu și și-a vizitat familia in Israel. Celebrul bucatar, care e și jurat la „Masterchef”, s-a bucurat de revederea cu cei dragi. Pentru cateva zile, Joseph Hadad a parasit Romania și s-a…

- O calatorie intre viața și moarte? In viața avem nevoie de echilibru, cand il pierdem apelam la sprijin pentru a-l regasi. Ce face o mama singura, cu doi copii micuți, sau cu unul, sau cu trei, cand ramane singura, fara sprijin, fara o vorba buna de la omul cu care pornise la drum? Singurul lucru care…

- Gandacii sunt adesea unul dintre problemele majore cu care se confrunta persoanele care locuiesc la bloc. Oamneii se feresc de acești daunatori din cauza faptului ca aceste insecte pot fi purtatoare de agenți patogeni periculoși pentru sanatate. Insa, acum exista un truc pentru a elimina gandacii din…