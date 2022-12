Stiri pe aceeasi tema

- Acordul pentru energia verde semnat, sambata, la Bucuresti, intre Romania, Georgia, Ungaria si Azerbaidjan prevede realizarea unui cablu submarin de transport de energie electrica de aproape 1.200 de kilometri, realizat in sase ani. Se lucreaza la studiul de fezabilitate. Acordul in domeniul energiei…

- Atacuri rusești au fost raportate, joi, in mai multe zone din Ucraina, bombardamentele puternice in numeroase regiuni deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a celei mai mari centrale nucleare din Europa, relateaza Reuters. Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei…

- Automobilul electric Model Y produs de constructorul american Tesla s-a situat pe prima pozitie in topul autovehiculelor noi inmatriculate in Europa luna trecuta, urmat de Peugeot 208 si Dacia Sandero, arata datele publicate de firma de cercetare de piata JATO Dynamics, transmite Reuters. Este pentru…

- Fotbalul profesionist danez a ajuns la un acord cu detinatorii drepturilor de televizare a meciurilor pentru a reduce consumul de energie electrica pe stadioane, incepand cu urmatoarea etapa de campionat, din cauza preturilor ridicate la energie in toata Europa, informeaza EFE și Agerpres. Fii…

- Un nou raport intocmit de JATO Dynamics arata care au fost cele mai bine vandute mașini electrice in Europa, in luna august. Potrivit raportului, cel mai bine vandut model cu zero emisii a fost Tesla Model Y, cu 6935 de exemplare vandute. Pe locul doi se afla Volkswagen ID.4, cu 5583 de exemplare vandute,…

- Un nou raport intocmit de JATO Dynamics arata care au fost cele mai bine vandute mașini electrice in Europa, in luna august. Potrivit raportului, cel mai bine vandut model cu zero emisii a fost Tesla Model Y, cu 6935 de exemplare vandute. Pe locul doi se afla Volkswagen ID.4, cu 5583 de exemplare vandute,…

- In august a crescut puternic pe plan european vanzarea de modele full-electrice produse in China, cele mai mari cifre fiind la Tesla Model Y și la Dacia Spring, arata un raport al JATO. Per total, in Europa cel mai cautat model de mașina in august a fost SUV-ul T-Roc de la Volkswagen, iar Dacia Jogger…

- Romanii sunt speriați de facturile la energie electrica care vor veni in perioada urmatoare. Exista inițiata o petiție pentru acordare gratuita in limita a 150 kWh energie electrica lunar cetațenilor Romaniei. DiEM25 Romania, parte a Mișcarii pentru Democrație in Europa 2025 – DiEM 25, sun cei care…