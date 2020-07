Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca urmarește indeaproape calendarul revenirii la normal a activitaților medicale la Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Ioan cel Nou" Suceava. Gheorghe Flutur a aratat ca o analiza avuta la Spitalul Judetean arata ...

- Nicusor Constantinescu a fost condamnat in prima instanta la opt ani de inchisoare cu executare.Curtea de apel Galati a stabilit un nou termen de judecata in dosarul fundatiilor Thalia si Fantasio, proces in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost…

- Terasele s-ar putea deschide de la 1 iunie, iar sezonul estival ar putea incepe la mijlocul lunii viitoare, daca numarul de cazuri noi de COVID-19 nu va creste prea mult in urmatoarea perioada. Este ceea ce a anuntat presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, Daniel…

- Constructorul care ridica magazinul Dedeman din Lugoj surprinde prin modul in care isi duce la indeplinire contractul. Lucrarile avanseaza de la o zi la alta, iar muncitorii sustin ca cel mai probabil lucrarea va fi finalizata la sfarsitul lunii viitoare. Urmeaza insa ca dupa ce lucrarea va fi predata,…

- Un sondaj realizat de Compania Date Inteligente (iData) arata ca numai doua partide ar trece pragul electoral, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Este vorba despre Partidul Socialistilor si Partidul Actiune si Solidaritate.

- Examenele de absolvire scrise vor fi sustinute la nivel national, incepand de luni, pentru zeci de mii de elevi de gimnaziu, cu respectarea masurilor de siguranta, a declarat Gergely Gulyas, seful de...

- Uzina Mecedes-Benz din Kecskemet iși va relua treptat productia, incepand cu data de 28 aprilie, pentru inceput desfasurandu-se doar intr-un singur schimb, potrivit Agenției Maghiare de Presa MTI, la.

- Secretarul de stat pentru Afaceri Europene Iulia Matei a participat, miercuri, la reuniunea informala a ministrilor si secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE, care s-a desfasurat prin sistem video-conferinta, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE)…