- Peste o suta de persoane au fost prinse de politistii Antidrog si procurorii DIICOT, in ultimele zile, in Constanta, in timp ce aveau asupra lor droguri pe care incercau sa le vanda turistilor aflati in Mamaia, Costinesti sau Vama Veche. Peste o suta de persoane au fost prinse cu droguri in ultimele…

- Beach Please este cel mai mare festival de muzica trap din Romania și se afla la a doua ediție tot pe plaja Costinești, unde a avut loc și prima ediție a festivalului. Daca anul trecut festivalul s-a bucurat de succes, anul acesta organizatorii au oferit un festival de 10 ori mai mare. Primul an de…

- In urma cu o zi, mii de tineri au plecat in Costinești la festivalul Beach Please, care a promis distracție pe ritmurile artiștilor consacrați din țara. Insa, un moment neașteptat a devenit viral pe TikTok. Dupa ce publicul a platit bani ca sa iși vada artiștii preferați, in videoclip se observa cu…

- Atmosfera elecrizanta, vineri noapte, pe plaja din Costinesti, la deschiderea festivalului Beach Please. Desi afara n-au fost mai mult de sase grade Celsius, peste 40.000 de tineri au dat startul petrecerilor de 1 mai. Au dansat, au cantat si au cam si tremurat de frig, pana in zori. O mare de tineri…

- Se apropie mini-vacanța de 1 Mai și probabil nu exista un mod mai bun de a cinsti munca decat printr-o pauza. Binemeritata pentru mulți dintre noi. In aceasta situație, ce loc este mai bun decat litoralul? Da, traficul din oraș poate fi o problema din cauza lucrarilor de infrastructura, dar marea are…

- Selly a dezvaluit ca are o viața foarte plictisitoare in comparație cu banii pe care ii cheltuie lunar. „Pe plan personal, excluzand cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred ca intre 10.000 și 20.000 de euro pe luna. Cu siguranța mult, insa sunt sume pe care mi le permit și…

- Cosmin Tilinca (43 de ani) era pe teren la prima victorie a CFR-ului modern impotriva FCSB, 1-0 pe 6 noiembrie 2005, un meci in care „feroviarii” au aliniat o echipa in care se regaseau doar romani. 18 ani mai tarziu, „Tili-gol” recunoaște ca strainii sunt marele atu al clujenilor in fața rivalei de…