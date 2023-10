Stiri pe aceeasi tema

- O anumita categorie de angajați urmeaza sa primeasca vouchere intre 500 și 1.500 de lei, pana la finalul saptamanii viitoare. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a facut anunțul.

- Angajații din invațamant vor beneficia de prime anuale. Astfel, cadrele didactice vor primi 1.500 de lei, iar personalul administrativ 500 de lei. Executivul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023 privind unele masuri…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a inceput retiparirea cardurilor de sanatate, un prim lot de 200.000 de carduri urmand a fi livrate caselor judetene de asigurari de sanatate pana la sfarsitul lunii noiembrie. Un alt lot, cu acelasi numar de carduri, va fi livrat pana la 15 decembrie. Cardurile sunt…

- Ministerul Educației a anunțat ca va cere bani din Fondul de rezerva bugetara pentru plata salariilor din invațamant in cazul in care va intarzia rectificarea bugetara, prima pe acest an facuta de Guvern. Decizia va fi luata pentru a suplimenta sumele pentru cheltuielile cu salariile majorate ale profesorilor.…

- Guvernul ar putea prelungi plafonarea polițelor RCA pana la finalul acestui an, spune Mihai Constantin, purtator de cuvant al Guvernului.Raspunzand unei intrebari, Mihai Constantin a confirmat ca a existat pe ordinea ședinței de guvern, in prima lectura, un proiect pentru prelungirea pana la finalul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat dupa sedinta de Guvern, ca Guvernul a decis ca va fi continuat Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, astfel ca in anul scolar 2023-2024,…

- Veste buna pentru beneficiarii cardurilor de energie. „O veste buna are și domnul ministru al Fondurilor Europene. Cardurile de energie, aflate acum in circulație, respectiv peste 1,5 milioane, au fost alimentate cu o noua tranșa in valoare de 700 de lei pentru fiecare beneficiar. Iar noile carduri,…