Cardiologul Dan Tesloianu rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivă Dan Tesloianu, cardiologul de la Iasi acuzat ca a montat stimulatoare cardiace scoase de la cadavre, uneori fara sa fie necesar, ramane in arest preventiv, a transmis Curtea de Apel Bucuresti. Decizia este definitiva. Impreuna cu alti colegi, medicul s-ar fi crezut de neatins. Sunt cel putin 238 de pacienti care ar fi trecut prin mainile retelei sinistre. Anchetatorii au gasit in casele doctorilor teancuri de bani si zeci de tablouri ale unor pictori faimosi. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

