Stiri pe aceeasi tema

- Cardinalul Lucian, Arhiepiscop major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, afirma, in Pastorala de Craciun, ca sangele celor ucisi pentru credinta si pentru libertate "striga catre ceruri" si obliga la luarea de atitudine cand drepturile si libertatile celor mici si neajutorati sunt…

- La Cimitirul Central din Bacau, s-a desfașurat duminica un ceremonial militar-religios organizat pentru cinstirea memoriei eroilor cazuți in urma cu 30 de ani, la Revoluția din decembrie 1989. Au fost depuse coroane de flori la mormintele celor ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sfarsitul de an aduce o propunere exceptionala a Romaniei pentru premiile Academiei Americane de Film, „Cadoul de Craciun”. Despre filmul romanesc de Oscar si despre cum au fost zilele de dupa caderea comunismului a vorbit mai mult celebra Irina Margareta Nistor, care a facut dezvaluiri cutremuratoare…

- Dupa 30 de ani de la Revolutia din 1989, realitatea.net a aflat povestea celui care a realizat celebra imagine cu decolarea elicopterului in care se aflau Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu pe 22 decembrie 1989. La trei decenii distanta, site-ul Realitatea a refacut fotografia istorica, la exact aceeasi…

- Astazi a avut loc in Parlament ședința solemna a celor doua Camere dedicata implinirii a 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. …Aveam 3 ani la Revoluție. Am crescut in democrație. Dar știu ca lucruri care astazi ne sunt la indemana erau candva imposibile. Azi poți vorbi liber, poți calatori,…

- In acest an se implinesc 30 de ani de la evenimentele sangeroase și dramatice din decembrie 1989, cand regimul politic existent la momentul respectiv a fost rasturnat printr-o violența extrema, in urma caruia au fost uciși peste 1.100 de romani și cateva mii raniți. Oficial, evenimentele in cauza sunt…

- DUPA 30 DE ANI I. 30 de ani au trecut de la Revoluția din decembrie. Azi, tragem linie și vedem cum am evoluat in acești ani, ce am schimbat, cum am ințeles noi romanii democrația și libertatea și ce-am facut cu ele.

- Traian Basescu s-a dezlanțuit in direct la Realitatea TV. Fostul președinte a tinut sa-i dea replica vicepresedintelui ALDE, Ovidiu Silaghi, afirmand ca actualul candidat la presedintie sustinut de ALDE și Pro Romania, independentul Mircea Diaconu, era executantul lui Iulian Vlad, fostul sef al Securitatii,…