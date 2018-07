Cardinale lanseaza “Lumea va fi ta” Cardinale lanseaza astazi “Lumea va fi a ta”, cel de-al doliea single al proiectului alcatuit din 4 fete. Dupa ce au debutat cu “Forever Young”, care a reusit sa adune peste 4 milioane de vizualizari alaturi de play-uri pe radiourile nationale, Cardinale lanseaza o incurajare dedicata fiecarui om care se afla intr-un moment dificil al vietii. “- Lumea va fi a ta – este o promisiune pe care o facem pentru fiecare ascultator in parte. Piesa te duce cu gandul la momentele nu tocmai usoare ale vieții, la acele momente in care ai vrut sa renunti, dar nu ai facut-o. Mesajul pe care dorim sa-l transmitem… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

