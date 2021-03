Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a calificat activitatea conducerii Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) și a Consiliului Concurenței drept ineficienta. Deputații au acordat vot de neincredere ANRE și au cerut demisia Consiliului de Administrație al acesteia.

- CHIȘINAU, 3 mart – Sputnik. Deputații moldoveni se vor intruni joi in ședința plenara. Aceasta este planificata pentru ora 10.00, anunța serviciul de presa al Parlamentului. © Sputnik / Владимир АстапковичCum propune Parlamentul sa fie reglementat prețul la carburanți Aleșii urmeaza sa examineze…

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat hotarirea privind certificarea provizorie a SRL „Vestmoldtransgaz”, operator al sistemului de transport al gazelor naturale care deține gazoductul „Iași-Ungheni-Chișinau”. In urmatoarele zile, ANRE urmeaza…

- Petroliștii au scumpit din nou carburanții. Pe panourile benzinariilor au fost afișate prețuri noi, un litru de benzina cu cifra octanica 95 costa 18 lei și 30 de bani, iar un litru de motorina 15 lei și 60 de bani. Scumpirile sunt cuprinse între 50 și 65 de bani. Aceasta e a treia majorare…

- Despre aceasta a relatat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica (ANRE), Veaceslav Untila pentru publicația newsmaker.md. În acest an, prețurile la combustibil au crescut deja de doua ori și, în total, au crescut cu aproximativ 10%. Acest lucru…

- Tarifele și prețurile pentru energia electrica, furnizata pe intreg teritoriul țarii, atat in zona de deservire a I.C.S. „Premier Energy Distribution” SA cat și a SA „RED-Nord” au fost reduse. Decizia a fost luata astazi, 26 ianuarie, de catre Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru…

- Vești bune, energia electrica s-ar putea ieftini in acest an cu pana la 8%, pentru cetatenii Republicii Moldova. Distribuitorii au solicitat Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica ajustarea tarifelor, transmite TVR Moldova.Potrivit solicitarilor expediate catre ANRE, cea mai mare reducere…