Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat luni, 16 mai, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 17 mai. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 29,59 lei/litru (cu 30 bani mai mult), iar al motorinei…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru joi, 12 mai. Așadar, prețul benzinei va crește cu 17 bani, iar cel al motorinei va scadea cu 6 bani. ANRE anunța ca, in maine un litru de benzina va costa 28,95 lei, iar un litru de motorina 27,84…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința valabile pentru maine, 11 mai. Prețul pentru un litru de benzina A95 va costa 28,78 lei, iar cel pentru motorina – 27,90 lei. Prețurile respective ar insemna o scumpire cu 61 de bani la benzina și…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru vineri. Și de data aceasta se atesta o scumpire. Așadar, prețul benzinei va crește cu 21 bani, iar cel al motorinei va crește cu 7 bani. ANRE anunța ca maine, 6 mai, un litru de benzina va costa…

- Prețul motorinei și al benzinei crește in continuare. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile tarife plafon la carburanți.Astfel, in perioada 30 aprilie -3 mai, un litru de motorina se va vinde cu 27 de lei și 29 bani, cu 6 bani mai mult decat astazi.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru joi, 14 aprilie. Mai exact, prețul benzinei va crește cu 2 bani, iar cel al motorinei se ieftinește cu 5 bani. Astfel, maine, 14 aprilie, un litru de benzina va costa 26,73 lei, iar un litru de…

- Carburanții continua sa se scumpeasca. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința valabile pentru miine, 16 martie. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 27,72 lei, iar cel pentru motorina – 26,91 lei, transmite…

- Agenția Naționala de Reglementare în Energetica a anunțat prețul maxim de referința, care va fi valabil în weekend și ziua de luni, inclusiv. Astfel, un litru de benzina va costa 24.22 lei, cu 3 bani mai mult. Un litru de motorina va costa 21.03 lei, cu 1 bani mai mult. De la…