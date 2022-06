Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ziua prabușirii podului a fost anunțata desciderea a doua dosare penale de catre Procuratura, astazi, 10 iunie, Direcția Naționala Anticorupție a publicat un comunicat in care precizeaza ca: „La Serviciul teritorial Bacau – Direcția Naționala Anticorupție s-a inregistrat la data de 09.06.2022…

- Un accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, in județul Neamț, acolo unde un pod refacut in 2021 s-a prabușit, fiind surprinse in zona o autoutilitara și un autocamion. In urma evenimentului, un barbat a fost ranit și transportat la spital. La scurt timp dupa prabușirea podului care traversa raul…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a tuturor celor vinovati pentru surparea podului de pe raul Siret si a dispus Ministerului Apararii Nationale sa actioneze in regim de urgenta pentru a restabili transportul in zona afectata.

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca Ministerul Apararii Naționale sa inceapa lucrarile pentru a gasi o soluție in zona afectata de surparea podului peste Siret in județul Neamț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- USR cere demisia imediata a condamnatului penal pentru coruptie Ionel Arsene din functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, dupa ce podul de la Lutca, pe care l-a inaugurat cu fast in urma cu 6 luni, s-a surpat si un sofer a fost ranit, iar mai multe masini au fost prinse sub daramaturi,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, marti, ca a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia podului nou de la Cosmesti peste Siret, valoarea contractului depasind 146 de milioane de lei fara TVA.

