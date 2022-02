Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a declarat, vineri, ca nu exista o inregistrare de crestere a nivelului de radiatii pe teritoriul Romaniei, potrivit potrivit datelor detinute de autoritatile romane, prin Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. La randul sau, ministrul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca informațiile privind gradul de radiații de la Cernobil sunt pure speculații. „Am vazut și eu informațiile din Ucraina. E o creștere locala, din cauza prafului. Daca ajungem intr-o astfel de situație și in Romania, exista instituții care sa faca recomandari…

- Nu exista o inregiastrare de creșteri de radiații pe teritoriul Romaniei, da asigurari purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane,…

- Schimbarea unui ministru este responsabilitatea premierului si nu a fost pus in discutie un astfel de subiect, a precizat, joi seara, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, intrebat fiind daca in ședința de guvern s-a pus in discuție soarta ministrului Muncii, Marius Budai.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat, citand date prezentate de ministrul Sanatatii in sedinta de Guvern, ca exista o crestere de 50% fata de saptamana trecuta a cazurilor de persoane infectate cu coronavirus. Cu toate acestea, numarul celor care necesita internare este redus.…

- Premierul Nicolae Ciuca susține ca dreptul la libera exprimare este garantat de Constituție, dar a discutat cu ministrul de Interne, Lucian Bode, pentru a cere protejarea integritații instituțiilor statului prin aplicarea legii și descurajarea violențelor.“Dreptul la libera exprimare este garantat de…