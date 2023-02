Stiri pe aceeasi tema

- „Nu voi comenta declaratii publice ale unor companii private, dar ce pot sa va asigur este ca legislatia din Romania va fi respectata, indiferent despre ce entitate discutam. Exista la acest moment un control pe care ANAF o deruleaza la aceasta companie si asteptam rezultatul acestei verificari. De…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a precizat miercuri ca nu poate comenta punctul de vedere al companiei private OMV Petrom referitor la faptul ca nu va plati taxa de solidaritate, insa a asigurat ca legislatia din Romania va fi respectata, indiferent de ce „entitate discutam”, informeaza…

- Deși mai cere lamuriri de la Comisia Europeana, Adrian Caciu a declarat ca sigur OMV Petrom va plati taxa pe solidaritate in Romania, nu in Austria, așa cum a anunțat compania. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana…

- Petrom, cel mai mare producator de țiței și gaze din Romania, a anunțat investitorii ca nu va plati taxa de solidaritate impusa de Guvern in ultimele zile din 2022. Compania invoca reglementarile din ordonanța respectiva. OMV Petrom nu va plati taxa de solidaritate introdusa de Guvern la finalul anului…

- OMV Petrom nu va plati taxa de solidaritate in Romania, ci in Austria. Cum motiveaza compania la care statul roman este acționar Grupul austriac OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta…

- Grupul austriac OMV a anuntat, joi, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta ca taxa de solidaritate din Austria sa aiba un impact negativ de aproximativ 150 milioane euro pentru anul

- Agenția Naționala pentru Resurse Minerale il someaza pe operatorul austriac OMW Petrom al proiectului Neptun Deep sa depuna documentația completa pentru studiul de comecialitate referitor la zacamintele din Marea Neagra. Studiul de comercialitate este o etapa indispensabila in procesul de stabilire…

- OMV Petrom confirma depunerea declaratiei de descoperire comerciala la Agentia Nationala de Resurse Minerale de catre titularii concesiunii Neptun Deep, acesta fiind un prim pas intermediar in procesul de luare a deciziei finale de investitie, estimata pentru mijlocul anului viitor.