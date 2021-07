Caravana mobila BLOOD NETWORK a ajuns la Constanta. Donatorii de sange primesc un bilet gratuit la UNTOLD Faptele bune sunt rasplatite. Cine doneaza sange la caravana mobila, primeste un bilet gratuit pentru prima zi a festivalului UNTOLD 2021.Sambata, 24 iulie si duminica, 25 iulie, caravana mobila de donare de sange, BLOOD NETWORK se afla in Constanta, pe plaja NEVERSEA, intre orele 08.00 14.00.Pe aceasta cale va invitam, sambata, 24 iulie, la ora 10.00 la caravana mobila, pe plaja Neversea. Aici puteti sa stati de vorba cu donatorii, cu reprezentantii festivalului UNTOLD, dar si cu reprezentantii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

