Stiri pe aceeasi tema

- Campania naționala „Ajutam Romania sa auda!” Acțiune a companiei SoundService, in parteneriat cu Primaria Ploiești și Consiliul Județean Prahova. Vino și testeaza-te gratuit in orașul tau! Ploiești, 19 și 20 aprilie! Caravana va ajunge pe esplanada Palatului Culturii. Campania este destinata oamenilor…

- Campania naționala "Ajutam Romania sa auda!" Acțiune a companiei SoundService, in parteneriat cu Primaria Ploiești și Consiliul Județean Prahova.Vino și testeaza-te gratuit pe 19 și 20 aprilie!Caravana va ajunge la Ploiești, pe esplanada Palatului Culturii.Campania este destinata…

- ISU Prahova a emis, in urma cu putin timp, un mesaj de tipul Ro-Alert cu scopul de a stopa incendiile de vegetatie uscata.Mesajul a fost trimis la nivelul intregului judet cu exceptia localitatilor Sinaia, Bușteni, Azuga, Campina, Ploiesti si Valenii de Munte: "Alerta ExtremaSTOP INCENDILOR DE VEGETATIE…

- • In Prahova, 10 centre de vaccinare si-au suspendat activitatea, imunizarea urmand sa fie preluata de medicii de familie • Program mult redus in cele 14 centre ramase functionale • Pana la data incetarii starii de alerta, in judet au fost administrate 642.364 de doze de vaccin N. Dumitrescu Scaderea…

- *Depistați la volan de polițiști, deși aveau permisul de conducere suspendat sau se aflau sub influența bauturilor alcoolice* La data de 27 februarie a.c., in jurul orei 11:00, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera pe DN1 A, polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte…

- N.D. La inceputul acestei saptamani, Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL) a recepționat, in localitatea Paulești, 22 de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii. Este vorba despre un ansamblu de doua blocuri, ale caror lucrari au fost incepute cu ceva ani in urma și ulterior intrerupte, ordinul…

- N. Dumitrescu Reticența in ceea ce privește administrarea vaccinului anti-Covid 19 se resimte inclusiv la nivelul județului Prahova, iar cel mai bun exemplu se vede in cazul imunizarii copiilor cu varsta intre 5 și 11 ani, care a avut un start destul de timid. Deși campania de administrare a dozei de…

- Anul acesta, 42 de persoane au intrat in anul 100 de viata! N. Dumitrescu Cu siguranța, nu este persoana care sa nu considere, la implinirea varstei de 14 ani, obținerea primului act de identitate ca un eveniment de viata mai mult decat important. In aceste condiții, cu atat mai mult cei care, in ultimii…