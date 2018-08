Caravana de prim ajutor „Fii pregătit!”, în Bihor! Astfel, sambata și duminica, intre orele 10:00 – 18:00, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Crișana” al județului Bihor va organiza cursuri de pregatire a populației pentru acordarea de prim ajutor in situații de urgența. Cursurile oferite vor include si prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta Romania (cutremure, inundații, incendii). Cetatenii vor avea posibilitatea sa afle direct de la specialisti cum se pot pregati pentru a face fața potentialelor calamitati naturale. Amintim ca Centrul mobil care va fi prezentat la Caravana „Fii pregatit” are… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

