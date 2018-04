Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit ieri, in jurul orei 15:00, in zona orașului Baile Herculane, in Parcul Național Domogled-Valea Cernei. La fața locului s-au deplasat de urgența 20 de pompieri miltari din cadrul Detașamentelor de Pompieri Reșița și Caransebeș și 10 lucratori ai Ocolului Silvic Baile Herculane. Incendiul…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit, vineri, in Parcul National Domogled, la aproximativ 25 de kilometri de Baile Herculane, in judetul Caras- Severin, intr-o zona cu panta abrupta, dificil de intervenit. In aceasta zona creste pinul negru, o specie protejata de arbori. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un numar de 92 de pompieri din patru judete, dar si 40 de lucratori silvici au fost mobilizati, sambata dimineata, in Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, pentru a stinge incendiul izbucnit intr-o padure de pin, fiind solicitate si doua elicoptere.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, incendiul a fost observat de un turist care se afla vineri seara in Parcul National Domogled – Valea Cernei. Acesta a sunat la 112. Zece angajati ai Ocolului Silvic Baile Herculane au ajuns in zona si actioneaza…

- Un incendiu de vegetație uscata amenința Parcul Național Domogled – Valea Cernei. A ars deja o padure de pin de aproape un hectar, spun pompierii. Incendiul a fost sesizat de un turist, care a vazut fumul din elicopter. Vezi galeria foto + 3 + 3 Potrivit pompierilor din cadrul ISU Caraș-Severin, incendiul…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-o padure de pin din Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, fiind afectata o suprafata de aproximativ un hectar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Locuitorii dintr-un catun din județul Caraș-Severin sunt revoltați de decizia luata de Romsilva de a taia aproape o mie de fagi din padurile din jurul satului. O petiție online a fost lansata, fiind semnata de mii de oameni. „Sa salvam padurile din Prisacina – Parcul Național Domogled – Valea Cernei”,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției municipiului Lugoj, au efectuat un numar de 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj, in…