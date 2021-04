Caraş-Severin: Fostul primar al oraşului Bocşa a fost găsit împuşcat în cap Fostul primar al orasului Bocsa, Emanuel Danila, in varsta de 57 de ani, a fost gasit, vineri dimineata, in locuinta, impuscat in cap, sotia sa fiind cea care a anuntat Politia despre acest incident tragic. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului si au stabilit ca victima prezenta o plaga prin impuscare la nivelul capului, iar decesul a fost confirmat de un echipaj al Serviciului de Ambulanta, a informat IPJ Caras-Severin. De asemenea, la fata locului a fost gasita o arma de vanatoare. "In acest moment, o echipa operativa din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doliu uriaș in PNL, dupa ce Emanuel Danila, fost primar al localitații Bocșa a fost gasit impușcat in aceasta dimineața. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de soția sa, aceasta solicitand intervenția rapida a unui echipaj medical. Din pacate, medicii nu au putut decat sa constate decesul acestuia.…

- Un barbat de 57 de ani din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost gasit vineri dimineața impușcat in cap, in propria locuința. Potrivit IPJ Caraș-Severin, o femeie a sunat vineri dimineața la 112 și a sesizat ca și-a gasit soțul impușcat in locuința. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și…

- Fostul primar al orasului Bocsa, Emanuel Danila a fost gasit in locuinta sa, impuscat in cap. Sotia sa a anuntat politia. Barbatul avea 57 de ani. Politistii s-au deplasat la fata...

- BOCSA – Fostul primar al orasului Bocsa, Emanuel (Manu) Danila, a fost gasit in locuinta sa fara suflare, impuscat. Sotia a fost cea care a facut descoperirea macabra in jurul orei 8.29 si cea care a alertat autoritatile prin 112! Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, stabilind ca este vorba…

- Emanuel Danila, fostul primar PNL al orasului Bocșa, Caraș-Severin, a fost gasit mort la doar o luna dupa ce a demisionat din funcție din cauza unor probleme medicale. Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre un suicid, transmite Antena 3. Fostul edil s-a impușcat in cap, cel…

- ANINA – Imagini cu o femeie batuta cu un scaun intr-o sala de jocuri de noroc au inceput sa circule pe internet. Potrivit primelor informatii, cei doi sunt sot si sotie, iar femeia ar fi mers la pacanele sa-si ia sotul acasa. Gestul a costat-o bataia cu scaunul, iar de agresiuni n-au scapat nici politistii…

- Polițiștii au intervenit luni dupa ce au fost sesizați despre rapirea celor doi, intr-un imobil din Onești.Potrivit primelor informații, barbatul i-ar fi sechestrat pe cei doi muncitori pentru ca și-ar fi adus aminte ca in trecut nu i-au facut bine reparațiile pentru care i-a chemat.Ajunși la fața locului,…