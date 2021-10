Carantină națională în România ? Anunțul crunt venit chiar acum ! Singura soluție a Romaniei este un lockdown urgent ? Președintele Colegiului Medicilor spune ca multe persoane vor muri. Specialistul a susținut in acest context ca nu vede nicio alta opțiune, inafara unui lockdown. „Nu mai avem de facut decat sa incercam sa mai salvam oamenii. Eu acum nu vad alta soluție decat un lockdown urgent. […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

