- Imagini dramatice au fost filmate in localitatea Cernauți, din Ucraina, unde o femeie care s-a intors din Italia și care a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus, le-a cerut iertare acestora in genunchi.

- Italia sta acasa și lupta impotriva coronaviruslui. Joi seara, un filmuleț in care locuitorii din cateva blocuri din Napoli au ieșit pe balcoane și au inceput sa cante imnul Italiei, in cor, a devenit viral, informeaza Viva.ro. Vineri au aparut alte imagini induioșatoare. De data…

- Anunț de ultima ora! Un profesor de la Academia de Studii Economice a fost plasat in carantina la domiciliu, dupa ce s-a intors de la o conferina din Italia.Academia de Studii Economice a luat o masura de ultima ora... Citește AICI ce MASURA de ULTIMA ORA a luat Academia Studii Economice... …

- Punctul de trecere al frontierei de la Nadlac, judetul Arad, a fost luat cu asalt de romanii care vor sa se intoarca in tara. Multi dintre ei, cei care vin Italia, trebuie sa fie introdusi in carantina. In judetul Arad insa nu mai sunt locuri de carantina. The post Vama Nadlac luata cu asalt. Nu mai…

- Marti dimineata, la nivel global, erau peste 4.000 de decese cauzate de coronavirus si peste 113.000 de infectii, noteaza Guardian. Italia, tara cea mai lovita de epidemie, a recurs la cea mai dura masura de dupa al Doilea Razboi Mondial, intreaga peninsula fiind transformata in zona rosie. Pe retelele…

- Politistii italieni au intocmit dosare penale pentru patru romani care nu au respectat zona de carantina impusa de autoritatile din nordul tarii. Acestia au incercat sa evite controlul politistilor, traversand un camp pe jos.Cei patru romani nu erau singuri, ci insotiti de alti doi italieni si un cetatean…

- Secventele surprind in mod dramatic efectele carantinei de doua saptamani impuse de autoritati. De altfel, dupa cum se vede la Casalpusterlengo, singurele masini care circula pe strazi sunt cele ale carabinierilor. Din cauza numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus din Italia, Austria…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…