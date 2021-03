Carantină în București? Capitala a depășit rata de incidență de 6 la mie „Indicele comunicat de DSP pentru București este de 6.22 la mie, fapt care ne determina sa cerem tuturor membrilor CBMSU ca pana la finele zilei sa ne transmita propuneri. In același timp, așa cum am discutat ieri, așteptam analiza DSP” a spus prefectul Capitalei la Antena 3. ALERTA! S-a dat liber la vandut bucați din companiile statului Teoretic, la o rata a infectarii de peste 6 la mie legea prevede ca se poate lua decizia carantinarii, dar deocamdata toate autoritațile susțin ca nu se va ajunge la acest scenariu, ci se vor inaspri actualele restricții. ATENȚIE! Statul da foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Capitala a depașit pragul critic de 6 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, potrivit prefectului Capitalei. El a spus ca, in aceste condiții, cere tuturor membrilor comitetului municipal pentru situații de urgența sa ii trimita propuneri pentru a ține sub control situația pandemica.

