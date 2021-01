Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Ilfov anunta ridicarea carantinei pentru Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni incepand de sambata, de la ora 22,00."In urma evaluarii analizelor de risc ale comunitatilor din localitatile ilfovene Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, inaintate de…

- ”In urma evaluarii analizelor de risc ale comunitaților din orașul Bragadiru și comuna Chiajna, județul Ilfov, inaintate de catre DSP Ilfov Institutului Național de Sanatate Publica - Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, pe baza procedurii de avizare/ridicare a carantinei…

- Ridicarea carantinei a fost decisa in urma evaluarii analizei de risc a comunitatii din comuna Berceni, inaintata de catre DSP Ilfov Institutului National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, se arata in comunicatul Prefecturii. ”Aducem in atenția…

- Locuitorii unei comune aflate in apropiere de București sunt liberi. De joi seara localitatea Berceni din județul Ilfov iese din carantina. „In urma evaluarii analizei de risc a comunitații din comuna Berceni, județul Ilfov, inaintata de catre DSP Ilfov Institutului Național de Sanatate Publica – Centrul…

