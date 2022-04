Carambol auto cu o victimă, pe DN 15, în județul Mureș Un barbat in varsta de 40 de ani, din Luduș, a condus o autoutilitara pe raza localitații Hadareni, pe DN 15, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturim ce circula regulamentar in fața acestuia, condus de un barbat in varsta de 52 de ani, care ulterior a intrat in coliziune … Post-ul Carambol auto cu o victima, pe DN 15, in județul Mureș apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Luduș, a condus o autoutilitara pe raza localitații Hadareni iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturim ce circula regulamentar in fața acestuia, condus de un barbat in varsta de 52 de ani, care ulterior a intrat in coliziune cu un alt autoturism…

