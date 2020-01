Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Gaesti au fost solicitati pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta si au descoperit in timpul operatiunii un barbat carbonizat.Barbatul in varsta de 67 de ani a fost gasit carbonizat intr-un incendiu care a mistuit un dormitor al unei locuinte din comuna damboviteana Ludest,…

- Astfel, in cursul anului 2019 (ianuarie – decembrie) comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, depașirile valorilor limita ale particulelor in suspensie (PM10) au scazut aproape la jumatate. La stația IS 1 – Podul de Piatra, cea mai poluata zona din oraș la acest capitol, pentru perioadele de…

- O femeie din comuna Pojorata, județul Suceava, a murit, luni dimneața, intr-un incendiu care i-a cuprins locuința, scrie Mediafax.Reprezentanții ISU Suceava spun ca incendiul a izbucnit luni la o casa din comuna Pojorata. In interior a fost gasit trupul carbonizat al proprietarei, o…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul intr-un incendiu, azi noapte, la Timișoara. Puțin dupa miezul nopții, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea flacarilor la un adapost improvizat, iar in urma intervenției au gasit un barbat fara suflare, carbonizat. Incendiul s-a produs la un adapost…

- Un incendiu de vegetatie care a cuprins litera dintr-o padure aflata in imediata apropiere ca cabanei Piscul Cainelui din Sinaia a alertat pompierii, saslvamontisii si jandarmii montani din zona. Incendiul are mai multe focare si se manifesta pe o surpafata de 800 de metri.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus disjungerea dosarului privind interventia pompierilor la incendiul de la clubul Colectiv si declinarea acestuia catre Parchetul Militar. Parchetul General precizeaza, vineri, intr-un comunicat transmis AGERPRES, referitor la cauza privind…

- Tramvaiele de pe traseele 1 și 13 vor circula deviat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu astfel: traseul 1 – Copou – Piața Unirii – Targu-Cucu – Tudor Vladimirescu – Baza 3 – Tatarași – Targu-Cucu – Piața Unirii – Copou; traseul 13 – Copou – Piața Unirii – Targu-Cucu – Tatarași – Baza 3 – Tudor Vladimirescu…