Captură impresionată de droguri făcută în județele Cluj și Mureș O cantitate enorma de droguri a fost confiscata de polițiștii și procurorii DIICOT din Targu Mureș in urma a 19 percheziții facute in județele Mureș și Cluj. In total au fost ridicate 95 de kilograme de cannabis. 14 persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de risc si mare risc fara drept. Membrii gruparii infracționale ar fi infiintat mai multe culturi de cannabis, atat indoor, cat si outdoor și ar fi comercializat droguri de risc si de mare risc catre mai multe persoane. La percheiții au fost ridicate și instalatii necesare cresterii si ingrijirii plantelor, sisteme informatice, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

