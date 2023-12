Captură de peste 15.000 de articole pirotehnice ORAVIȚA – Este vorba despre 15.528 de bucați articole pirotehnice de divertisment, din categoriile F2 și F3, care prezinta risc mediu sau mic și sunt destinate utilizarii in exterior, in spații deschise vaste. Artificiile și petardele au fost ridicate de polițiștii carașeni de la un barbat de 46 de ani din Oravița, care le-ar fi deținut fara drept! Totul s-a petrecut luni, in 11 decembrie, in cadrul unei acțiuni a polițiștilor de la Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarșirea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

