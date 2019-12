Capsula spatiala Starliner, construita de Boeing, fara echipaj uman la bord, a aterizat duminica in desert in statul american New Mexico, dupa ce nu a reusit sa se plaseze pe orbita corecta pentru intalnirea cu Statia Spatiala Internationala (ISS), relateaza AFP si dpa. Imaginile transmise de NASA au aratat intoarcerea pe Pamant a capsulei, in cursul noptii, dupa o coborare incetinita cu ajutorul a trei parasute de mari dimensiuni. Capsula a aterizat la ora 05:58 (12:58 GMT) la baza White Sands, New Mexico, cu un minut intarziere fata de momentul prevazut. Ea a aterizat "chiar in locul stabilit",…