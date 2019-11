Jandarmii valceni au avut astazi o misiune mai puțin obișnuita, respectiv salvarea unei caprioare ratacite pe strazile cartierului Traian. In urma apelului 112 prin care am fost sesizați cu privire la prezența neobișnuita a animalului salbatic , un echipaj de jandarmerie s-a deplasat la fața locului pentru a izola zona, astfel incat caprioara sa nu fie ranita de autovehicule. La sosirea reprezentantului D.S.V. , caprioara a fost tranchilizata și preluata de catre un reprezentant al fondului de vanatoare zonal, ulterior eliberata in mediul ei natural.