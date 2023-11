Stiri pe aceeasi tema

- Romania - Elveția 1-0. Mircea Lucescu a vorbit despre calificarea naționalei la EURO 2024 și despre tragerea la sorți a grupelor Campionatului European. Romania e in urna 2 la tragerea la sorți care va avea loc pe 2 decembrie, in Germania. „Tricolorii” nu pot evita coloșii din prima urna, vor juca…

- Nationala Romaniei a fost confirmata in urna a doua valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Euro 2024, dupa ce a castigat Grupa I a preliminariilor.Tricolorii au invins Elvetia cu 1-0 la Bucuresti, marti seara, terminand neinvinsi campania de calificare. Celelalte echipe din urna a doua, si pe…

- Selectionata Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Frantei, 1-1 (1-0), sambata, la Buftea, intr-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-17 din 2024.

- Belarus – Romania LIVE VIDEO. Meciul de la Budapesta din preliminariile EURO 2024 e live pe Antena 1 si in AntenaPLAY, joi, de la 21:45. Acesta este al saptelea meci al tricolorilor din Grupa I. Tricolorii lui Edi Iordanescu au nevoie de sase puncte din dubla cu Belarus si Andorra pentru a ajunge pe…

- Portugalia a invins-o cu scorul categoric de 9-0 pe Luxemburg. Lusitanii au obtinut o victorie fara drept de apel, fara Cristiano Ronaldo in lot. Croatia s-a impus si ea in duelul cu Armenia, din preliminariile EURO 2024. Portugalia este lider detasat in Grupa J. Lusitanii au cinci puncte avans fata…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a obtinut o victorie istorica, luni, la Tel Aviv, cu campioana olimpica Franta, scor 3-1, in ultimul meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii obtin astfel calificarea in optimile de finala.Scorul pe seturi a fost 25-23, 16-25, 25-18, 25-21, conform…

- Nationala Romaniei este aproape de calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de volei masculin – CEV EuroVolley 2023, dupa ce a invins formatia Greciei cu scorul de 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21), duminica, la Tel Aviv-Yafo, in penultimul sau meci din Grupa D. Tricolorii au obtinut…

- Romania a trecut ieri de Grecia cu 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) in Grupa D a Campionatului European, care se desfașoara la Tel Aviv, iar luni o intalnește pe Franța, campioana olimpica. Romania a intrat in partida cu Grecia, penultima de la Tel Aviv, avand in spate o infrangere clara cu Portugalia,…