- Eduard Novak, ministrul Sportului, a fost prezent la victoria lui Sepsi cu Olipija Ljubljana, scor 3-1, din turul doi preliminar al Conference League. Novak a vorbit despre legea care cere ca 40% dintre sportivii de pe teren sa fie romani. Regula a fost introdusa in Monitorul Oficial, aceasta inca nu…

- O decizie bizara din partea televiziunilor de sport: joi seara, patru formatii romanesti au evoluat in turul II preliminar din Conference League si doar partida Sepsi – Olimpija Ljubljana (Slovenia) nu s-a transmis in tara! Aceasta situatie ciudata nu i-a afectat insa pe elevii lui Cristiano Bergodi.

- Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a fost invitatul de marca de la duelul din Conference League dintre Sepsi și Olimpija Ljubljana. Cu fularul covasnenilor la gat, oficialul maghiar a fost intampinat la intrarea in stadion de Laszlo Diosegi, patronul formației din Sfantu Gheorghe. Apariția lui Viktor…

- Sepsi va debuta joi in aceasta ediție a Conference League, urmand a se duela in turul 2 al preliminariilor cu slovenii de la Olimpija Ljubljana. Partida se va juca joi, de la ora 21:00, dar nicio televiziune nu a achiziționat drepturile TV, așa cum s-a intamplat cu partidele celorlalte reprezentate…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- Fotbalistul moldovean Alexandru Epureanu și-a ajutat echipa de club sa-și asigure prezența in cupele europene pentru sezonul urmator. Fundașul de 35 de ani a marcat un gol pentru Istanbul Bașakșehir in victoria obținuta in fața noii campioane a Turciei, Trabzonspor, cu scorul de 3-1. Celelalte goluri…

- In cazul in care Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea play-out-ului, va cuceri Cupa Romaniei, barajul pentru un loc in Europa Conference League se va disputa intre ocupanta locului 3 din play-off, Universitatea Craiova, si FC Botosani, echipa clasata pe locul 2 din play-out, barajul preliminar nemaiavand…

- Rapid nu are nicio șansa sa mai joace barajul de Conference League, chiar daca Sepsi va caștiga Cupa Romaniei! Invinși cu 2-3 la Mioveni, giuleștenii iși iau adio de la cupele europene, Adrian Mutu ratand astfel primul obiectiv important in Giulești. GSP. ...