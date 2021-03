Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Ucrainei, Kiev, va impune un lockdown strict incepand de luni, 5 aprilie, a anuntat miercuri primarul Vitali Kliciko, pe fondul previziunilor sumbre despre o noua crestere a infectarilor si al unui numar record de decese intr-o singura zi, transmite Reuters, citat de agerpres.

- Ungaria a inregistrat marti 302 decese asociate COVID-19, cel mai mare numar zilnic de decese de la inceputul pandemiei, si 6.700 de cazuri noi de infectare in toata tara, a anuntat miercuri guvernul ungar, relateaza Reuters.

- Capitala Ucrainei, Kiev, a introdus un lockdown de trei saptamani din cauza unei cresteri semnificative a numarul de cazuri de coronavirus, relateaza DPA. „Situatia legata de raspandirea virusului este o reala amenintare”, a declarat joi primarul Vitali Kliciko. In Kiev, oras cu trei milioane de locuitori,…

- Brazilia a inregistrat marti un nou record negativ de decese asociate COVID-19, dupa cea mai neagra saptamana de pana acum de la debutul pandemiei, transmite Agerpres, care citeaza DPA.Ministerul brazilian al sanatații a anunțat in seara zilei de marți ca 1.972 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au…

- Poluarea atmosferica a provocat zeci de mii de decese anul trecut in cele mai populate cinci orase ale lumii, in pofida masurilor de lockdown impuse in contextul pandemiei de coronavirus, au declarat joi cercetatorii, cerand guvernelor sa renunte la combustibilii fosili si sa investeasca intr-o redresare…

