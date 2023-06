Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege ce a primit miercuri semnatura președintelui țarii stabilește ca Registrul Auto Roman (RAR) va trebui sa inființeze și sa gestioneze un registru electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate in Romania. Apoi, in cazul instrainarii unei mașini mici, vanzatorul va trebui…

- Catalin Gherzan: Reorganizarea administrativ-teritoriala este necesara! Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a lansat o dezbatere prin care solicita reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei. Conform CCIR, Romania nu ar trebui sa aiba mai mult de 15 județe și ar trebui sa dispara…

- Cumparatorul unei mașini va trebui sa primeasca de la vanzator un document de la RAR cu numarul de kilometri Un proiect ce a trecut de votul decisiv din Parlament, cel al deputaților, stabilește ca Registrul Auto Roman (RAR) va trebui sa inființeze și gestioneze un registru electronic al istoricului…

- Proiectul de lege stabilește ca Registrul Auto Roman (RAR) va trebui sa inființeze și gestioneze un registru electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate in Romania. Apoi, in cazul instrainarii unei mașini mici, vanzatorul va trebui sa transmita cumparatorului un certificat obținut de…

- Dacia, mașina lunii martie Cele mai vandute marci in Romania in luna martie au fost Dacia, 4250 de unitați, care a incheiat luna cu o creștere uriașa, de 70%, urmata de Renault, cu 963 de autoturisme, creștere de 37,7%, care se menține astfel pe prima poziție in randul importatorilor, Hyundai, cu 907…

- Inca un cutremur a avut loc in Romania. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe Richter s-a produs miercuri, la ora locala 6:51, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).…

- Catalin Gherzan: „Șefii ASF ar trebui demiși!” Ridicarea autorizației de funcționare pentru compania de asigurari RCA Euroins este un gest firesc, dar tardiv, afirma Catalin Gherzan, președinte PUSL. „Este bine ca in cele din urma ASF a intervenit pentru a pune capat unui jaf impotriva asiguraților.…

- Catalin Gherzan: „Ministrul Boloș trebuie sa accelereze demersurile incepute pentru ca și Romania sa reușeasca modificarea PNRR” Finlanda a reușit modificarea PNRR-ului sau pentru ca are politicieni adevarați, spune Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș. „Deci se poate! S-a creat precedentul! Ministrul…