Capitală europeană, devastată de o furtună violentă. Vântul a suflat cu 255 km la oră In capitala Reykjavik, oamenii s-au ținut cu greu pe picioare, in timp ce mai multe acoperișuri au fost luate pe sus. In unele zone, unitațile de invațamant au fost inchise, alimentarea cu electricitate a fost intrerupta, iar transportul in comun, suspendat. Meteorologii iși regandesc reperele acum, pentru ca vremea nu mai sta deloc in standarde. Uraganele tot mai devastatoare, ghețarii care devin simple cuburi de gheața plutuitioare, iernile care se transforma in veri toride, toate formeaza un tablou inspaimantator, pe care oamenii nu știu cum sa-l priveasca, altfel decat cu teama. Bogdan… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenele meteo de iarna revin in forta, iar meteorologii au emis doua coduri de vreme severa. Se intorc ninsorile si vantul puternic in mai multe regiuni din tara. „Situatia este destul de serioasa. Deja vantul sufla cu rafale de 140 de km/h in zona montana a judetului Neamt. Iata ca fenomenele au…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o prognoza speciala pentru Capitala. Meteorologii avertizeaza ca bucureștenii vor avea parte de ploi slabe, vant, dar și de temperaturi de 11- 12 grade.Citește și: STOP joc! Numirea conducerii marilor parchete este blocata. CSM, in…

- Viscolul a facut ravagii in București și județul Ilfov noaptea trecuta, iar pompierii au avut peste 100 de intervenții, cele mai multe in Capitala.40 de copaci și cinci stalpi au cazut pe mașini și pe carosabil din cauza viscolului. Vantul puternic a desprins peste 40 de elemente de construcție, precum…

- Vremea rea a facut probleme și in București, unde pompierii au intervenit in zeci de cazuri. Capitala se afla sub cod portocaliu, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte pana joi dimineața de vant puternic, ploaie, apoi lapovița și ninsoare. Potrivit ANM, pana joi la ora 8.00, vantul…

- Meteorologii anunta ca in Bucuresti vor urma doua zile de ploi, vant și ninsori. Joi vor fi minus 2 grade noaptea și se anunța viscol. Potrivit ANM, incepand de marți de la ora 13:00 pana miercuri la ora 8.00 in Capitala vremea va fi inchisa, iar seara și noaptea trecator va ploua. Vantul va sufla slab…

- Meteorologii informeaza ca vremea se va raci in urmatoarele zile in țara și in Capitala, fiind anunțate temperaturi maxime de pana la 3 grade in București, unde este așteptata și ninsoarea. Potrivit ANM valorile sunt cele normale pentru aceasta data. „Vremea va fi inchisa, iar valorile termice vor marca…

- Meteorologii anunța intr-o prognoza speciala emisa miercuri pentru Capitala temperaturi mai mari decat ar fi normal și vant slab, potrivit Mediafax.Incepand miercuri de la ora 10.00 pana joi la ora 20.00, cerul va fi variabil, iar valorile termice diurne mai ridicate decat in mod caracteristic…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de temperaturi in scadere de la o zi la alta și ninsori.Incepand de vineri seara pana duminica la ora 22.00, cerul va avea innorari și temporar…