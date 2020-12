Capitala a îmbrăcat straie de sărbătoare La ceremonia festiva au participat mai puțini oameni decat in anii precedenți, cand in jurul bradului era imbulzeala. Edilul-șef al Chișinaului a transmis un mesaj de felicitare pentru locuitorii și oaspeții capitalei intr-o inregistrare video. Dupa inaugurare a urmat un mic concert, dar nici acesta nu s-a desfașurat cu prezența fizica a artiștilor. A fost proiectata inregistrarea spectacolului pe ecranele instalate langa brad. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și asculta Radio… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 nov - Sputnik. Ion Ceban a anunțat ca iși ia din nou concediu, din cont propriu, pentru trei zile, ca sa-l susțina in alegeri pe Igor Dodon. © Sputnik / Miroslav RotariDe ce nu vor avea loc dezbateri intre Sandu și Dodon - detaliiEdilul spune ca vrea sa fie sincer cu colegii sai și din…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Un combinat centralizat de alimentație publica ar putea fi creat in scurt timp. De asemenea, normele financiare alocate pentru alimentația copiilor ar putea fi majorate, iar procedurile de achiziții publice urmeaza a fi eficientizate. Aceste subiecte au fost analizat in…

- CHIȘINAU, 17 oct - Sputnik. Dupa ce mai multe saptamani s-a desfașurat „Marea Curațenie”, astazi cetațenii erau invitați la „Marea Inverzire”. © Photo : Igor PalicaPrapad in mai multe raioane: Vantul a smuls acoperișuri și a doborat copaci Ploaia insa le-a dat planurile autoritaților municipale…

- CHIȘINAU, 17 oct - Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, s-a trezit cu noaptea in cap și a mers pe strada Albișora, acolo unde la fiecare ploaie sunt inundații. Edilul-șef a observat ca atunci cand sunt precipitații slabe strada nu este afectata. El a facut și un live pe Facebook, in care a vorbit…

- PodcasturiConsilier: Lucrurile in Chișinau au luat o alta intorsatura Consilierul municipal Veaceslav Nedelea susține ca lucrurile in Chișinau au luat o alta intorsatura. Schimbarile se datoreaza in mare parte noului primar general al Capitalei, Ion Ceban, dar și intregii echipe din cadrul Primariei.…

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Din aceasta saptamana, Termoelectrica a inițiat conectarea la incalzire a consumatorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare. © Sputnik / Игорь ЗарембоGuvernul imprumuta de la BIRD 92 de milioane de euro pentru modernizarea ”Termoelectrica””Pana acum…

- CHIȘINAU, 27 sept – Sputnik. Un grup de elevi de la Liceul "Liviu Deleanu" și de copii din vecinatate picteaza un zid al Pieței "Delfin" (intersecția strazilor Alba Iulia și Liviu Deleanu) din sectorul Buiucani al municipiului Chișinau. Profesorul liceul "Liviu Deleanu", Valentin Maslov, sub…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Raul Bac „a prins viaţă, iar pe albia acestuia au apărut şi păsări”, a semnalat primarul general al Chișinaului, Ion Ceban. Lucrările de curățare a albiei raului Bac se află la etapa finală, urmand sa fie incheiate pe 10 septembrie. „Astăzi, am…