Capii de serie, stabiliti de organizatorii de la Adelaide. A cata favorita este constanteanca Simona Halep

Stiri pe aceeasi tema

- In top 10 WTA, japoneza Naomi Osaka a coborat de pe locul 3 pe locul 4, cu 5.311 puncte, facand practic rocada cu Simona Halep. Si ucraineanca Elina Svitolina si jucatoarea canadiana Bianca Andreescu au facut rocada in clasament. Svitolina a urcat pe locul 5, cu 5.075 de puncte, iar Andreescu a coborat…

- ​Simona Halep va lua parte la un eveniment caritabil organizat în Australia, înaintea turneului de la Adelaide, unde va face pereche pentru un meci la dublu cu Angelique Kerber, informeaza Mediafax.Simona Halep va începe noul sezon în a doua saptamâna a anului la turneul…

- Simona Halep va participa la turneul de la Adelaide, primul al sezonului 2020, infomreaza digisport.ro. In Australia, la competitia care va incepe pe 13 ianuarie, campioana de la Wimbledon va avea parte de adversare de top. Astfel, pana in acest moment, pe lista organizatorilor se afla nume importante…

- TURNEUL CAMPIOANELOR. Ashleigh Barty, care si-a asigurat deja primul loc mondial la finalul anului, s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 28 de minute. Sportiva australiana a inregistrat in grupa doua victorii si o infrangere. La randul sau, cu trei esecuri, Kvitova a parasit turneul.…

- Grupa Roșie de la Turneul Campioanelor se decide joi. Ashleigh Barty (1 WTA) - Petra Kvitova (6 WTA) și Kiki Bertens (10 WTA) - Belinda Bencic (7 WTA) sunt liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2. Halep o va infrunta vineri, la o ora ce urmeaza a fi stabilita de organizatori, pe Karolina…

- Belinda Bencic, locul 7 WTA, a invins-o pe Petra Kvitova, favorita 6, scor 6-3, 1-6, 6-4, in Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor.Meciul a durat o ora si 47 de minute. Cehoaica are deja doua esecuri la actuala editie de la Shenzhen si sanse minime de calificare in semifinale. Citește…

- In urma rezultatelor inregistrate saptamana trecuta, Simona Halep a urcat o poziție in clasamentul WTA. Fostul lider mondial a ajuns pe locul cinci, iar Bianca Andreescu a reușit un salt, de pe cinci pe patru.Cum arata noul Top 10 WTA, publicat luni, 21 octombrie: 1. Ashleigh Barty…

- Simona Halep a urcat o poziție în clasamentul WTA, campioana de la Wimbledon aflându-se în aceasta saptamâna pe locul 5 în ierarhia mondiala. Bianca Andreescu se gasește pe 4, cea mai buna performanța de pâna acum a carierei.Cum arata primele zece poziții mondiale:1…