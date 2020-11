Stiri pe aceeasi tema

- Peste 820.000 de teste pentru depistarea COVID-19 au fost efectuate in octombrie, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, capacitatea de testare in luna martie a acestui an, la debutul epidemiei in Romania, era de sub 100 de teste prelucrare in fiecare zi,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a prezentat, duminica, date privind capaciattea de testare din Romania, de la debutul pandemiei pana in prezent. Potrivit datelor prezentate, in luna martie capaciatea de testare era de sub 100 de teste zilnic, depasind in octombrie 40.000 de teste in 24 de ore.

- Peste 820.000 de teste pentru depistarea COVID-19 au fost efectuate in octombrie, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit sursei citate, capacitatea de testare in luna martie a acestui an, la debutul epidemiei in Romania, era de sub 100 de teste prelucrare in fiecare zi,…

- Potrivit noului bilanț oficial, transmis de catre Grupul de Comunicare Strategica (GCS), numarul cazurilor noi din Bihor, raportate in ultimele 24 de ore, se menține ridicate. 102 bihoreni au fost confirmați pozitiv, iar rata de infectare coronavirus, din județul nostru a ajuns la 2.19 la mie.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a publicat noi cifre ingrijoratoare cu privire la bilanțul pandemiei de coronavirus din Romania, in ultimele 24 de ore. Astfel avem parte de un nou record negativ astazi: 757...

- Un numar de 3.952 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma efectuarii a 31.767 de teste la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza…

- 3.130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, nou record Foto: DSU 3.130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, fata de ultima raportare, în urma efectuarii a 30.191 de teste efectuate la nivel national, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis cele mai recente cifre cu privire la situația cazurilor COVID la nivel național. Astfel, s-a aflat ca in ultimele 24 de ore in Romania au fost inregistrate 1.150 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) și ca bilanțul actualizat indica…