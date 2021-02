Capacitatea de cazare a României a scăzut cu 16,9% în trimestrul IV 2020 Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in trimestrul IV din 2020 de 16.526.600 locuri, cu 16,9% mai mica decat in perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de INS. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune, hotelurile au detinut o pondere de 58%, pensiunile agroturistice 15,2%, pensiunile turistice 12,7%, vilele turistice 4,4%, hostelurile 3,6%, motelurile 3,2%, cabane turistice 1,8% si celelalte tipuri de structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica 1,1%. Hotelurile clasificate cu 3 stele au reprezentat 46,2% din totalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

