Stiri pe aceeasi tema

- Cantecul „Macarena” poate sa salveze vieti, au anuntat sambata cercetatorii spanioli, care recomanda corelarea tempoului acestei melodii cu ritmul de executare ... The post Cantecul „Macarena” poate sa salveze vieti. Cum este posibil appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman a murit, iar altul a fost ranit intr-un accident feroviar cumplit care a avut loc in apropierea orasului italian Torino. Barbatul care si-a pierdut viata incerca sa salveze un sofer de TIR, ramas blocat pe calea ferata. Romanul a riscat totul pentru a ridica singur o bariera

- Savantii de la Universitatea din Zurich au creat un tesut cardiovascular menit sa trateze unele boli de inima cu ajutorul protezelor care cresc si se regenereaza precum tesutul normal, organic. Cercetatorii au simulat cresterea valvei cu succes...

- Cu cateva zile inainte de minivacanta de 1 Mai, studentii Facultatii de Medicina din Bucuresti organizeaza, incepand de azi, o noua editie a campaniei „Doneaza sange! Fii erou!”. Pe langa refacerea...

- Experții și fermierii avertizeaza ca exista riscul sa ramanem fara ciocolata. Un laborator specializat din Marea Britanie incearca sa salveze plantațiile de arbori de cacaco de pe planeta.

- Julian McDonald este un dresor de caini in armata americana care a adoptat catelusa care i-a salvat viata acum 5 ani in Afganistan. Patrupedul are rani de la patru gloante si un picior amputat si e parte din familia dresorului american, desi unii sustineau ca e prea agresiva ca sa fie animal de companie.

- Cercetatorii de la Universitatea Manchester si Salford Royal NHS Foundation Trust au creat un medicament, numit Kineret, care poate trata artrita reumatoida. Substanta injectabila (subcutanat) nu a avut efecte adverse.