- Sarbatoarea Culturii Romane, care s-a desfasurat duminica seara la Centrul de Cultura Arcus – Casa Muzicii, din Sfantu Gheorghe, a avut in centrul programului sau decernarea Premiului Haromszek pentru Cultura. Protagonistii acestui moment, marcat de o autentica emotie, au fost Petre Strachinaru –…

- Centrul de Cultura Arcuș și Liceul de Arte ,,Plugor Sandor” organizeaza un spectacol de muzica care propune prezentarea cantecului de la inceputuri și pana in prezent. Acest spectacol este alcatuit dintr-o serie de concerte care vor fi susținute lunar la Centrul de Cultura Arcuș. Miercuri, 14 decembrie…

- La Centrul de Cultura Arcuș are loc astazi, 9 decembrie a.c, de la ora 17, vernisajul Expoziției naționale de arta plastica „OutsiderART”, ediția a 12-a, a artiștilor cu dizabilitați. Potrivit organizatorilor, in cadrul expoziției vor fi expuse lucrarile trimise la compețiția de arta plastica din…

- Centrul de Cultura Arcus va invita la un Concert de gala organizat cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, joi, 1 decembrie anul curent, de la ora 18, in sala de concerte a Casei Muzicii, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6. Concertul va fi susținut de pianista Sara Barbuța, de soprana Camelia Barbuța și…

- Centrul de Cultura Arcuș și Liceul de Arte ,,Plugor Sandor” organizeaza un spectacol de muzica care propune prezentarea cantecului de la inceputuri și pana in prezent. Acest spectacol este alcatuit dintr-o serie de concerte care vor fi susținute lunar la Centrul de Cultura Arcuș. Miercuri, 23 noiembrie…

- Echipa Centrului de Cultura Arcuș și a Festivalului International de Muzica de Camera „Tiberius Festival” anunța ca, din motive obiective, Concertul ARTILLAN Trio care era programat sa aiba loc astazi, 14 noiembrie, la Sf. Gheorghe, s-a anulat. A doua serata muzicala cuprinsa in cadrul festivalului…

- In cadrul Festivalului International de Muzica de Camera „Tiberius Festival”, Centrul de Cultura Arcuș (str. Oltului nr. 6, loc. Sf. Gheorghe) gazduiește doua serate muzicale care vor avea loc in zilele 14 și 18 noiembrie a.c, de la ora 18.00. Iși dau concursul: 14 noiembrie. Ola Lindseth – vioara (Norvegia),…

- Centrul de Cultura Arcuș a pus in vanzare biletele pentru concertul „Wind Water Earth” care va avea loc in data de 20 noiembrie a.c, și-i are ca protagoniști pe Alexandru Tomescu – vioara, Sinziana Mircea – pian și Ștefan Cazacu – violoncel. Muzica este semnata de compozitorul Dan Popescu. Potrivit…