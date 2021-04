Cântecelul Loredanei e excelent. E ca giboneza corporatistă 1. Incepand de azi pana vineri sau sambata, panaramezii de pe centurile de socializare ii vor batjocori pe romanii care rup rafturile și stau la cozi in supermarket-uri. Romanilor le place sa aiba portbagajele, frigiderele, pivnițele și balcoanele pline, e o mare rușine, nu-i așa? Romanilor le place și sa stea la masa, sa […] The post Cantecelul Loredanei e excelent. E ca giboneza corporatista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai tulburatoare filme, „Iisus din Nazareth“, capodopera regizorului Franco Zeffirelli, impresioneaza si azi, la 44 de ani de la lansare. Iar asta datorita rolului magistral facut de actorul britanic Robert Powell, interpretul lui Iisus. Si, chiar daca multe zvonuri au circulat dupa…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 17:00, contra celor de la CS Hunedoara, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XIV-a, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a IX-a. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ne place, nu ne place, coronavirusul ne-a schimbat viața și continua sa ne dea treburile peste cap. Din fericire sunt și aspecte pozitive. Vorbeam curand de faptul ca la Caminul de Batrani din cadrul Primariei Municipiului Bacau nu mai e nici urma de covid. Sigur, in continuare se fac eforturi pentru…

- Fiecare zodie are orgoliul ei și fiecare vrea sa fie admirata sau apreciata pentru realizarile ei. Iata cum le place zodiilor sa fie laudate și cum le poți arata aprecierea ta, atunci cand merita. Berbec ”Genial! Nu am mai vazut pe nimeni sa faca atat de bine!” Plin de energie și plin de idei, Berbecul…

- Nicolae Stanciu (27 de ani), mijlocașul celor de la Slavia Praga, a prefațat duelul cu Rangers, formația lui Ianis Hagi (22 de ani), din „optimile” Europa League. Programul complet al optimilor de finala din Europa League Nicolae Stanciu a contribuit la calificarea Slaviei Praga in optimile de finala…

- Dupa 0-1 cu Hermannstadt, a treia infrangere la rand in toate competițiile pentru FCSB, patronul Gigi Becali a avut o reacție dura. Latifundiarul din Pipera s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de echipa lui Toni Petrea și i-a criticat pe jucatori. In plus, acesta a vorbit și despre lupta la titlu,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a declarat luni, dupa victoria obtinuta in fata australiencei Lizette Cabrera, cu 6-2, 6-1, in prima runda a turneului Australian Open, ca ii place la sa joace la antipozi si ca este inconjurata de australieni.

- Prime Minister Florin Citu said on Monday that the new strain of the COVID-19 virus coming from the UK seems to be spreading faster, but things remain the same in terms of restrictions, if a protective sanitary mask is worn, physical distancing is observed and disinfectants are used. He was…