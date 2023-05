Cântăreții care s-au bucurat de succes în România însă vor o bătrânețe e mai dulce, în America S-au bucurat de succes zeci de ani aici, insa, in pragul senectuții, și-au pregatit o batranețe mult in siguranța, mai ales din puct de vedere medical, peste Ocean. Ele sunt marile vedete ale Romaniei care vor sa se retraga in Statele Unite. Angela Similea (76 de ani) a locuit mai mult timp in America, in ultimii ani, alaturi de familia fiului sau, Sorin Hilgen și nepoții daruiți de acesta, Grace și Christian. Considerata cea mai de succes artista de muzica ușoara a anilor ‘70-’80, de cand genul muzical nu mai atat de popular, artista și-a invaluit viața in discreție și a imbrațișat traiul american,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

