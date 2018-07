Actrita si cantareata Vanessa Paradis s-a casatorit sambata cu scriitorul si regizorul Samuel Benchetrit, in localitatea Saint-Simeon din departamentul Seine-et-Marne, informeaza publicatia le Parisien in editia online, potrivit AFP. Vanessa Paradis, imbracata intr-o rochie crem, cu volane, a intrat in micuta cladire a primariei din Saint-Simeon si, dupa o ceremonie care a durat 30 de minute, casatoria a fost oficiata, relateaza publicatia. La ceremonia restransa au participat cateva zeci de invitati printre care Matthieu Chedid, cantautorul Raphael si bineinteles fiica actritei, Lily-Rose, in…