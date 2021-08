Cântăreața Rihanna, mai bogată ca niciodată deși nu mai cântă Cantareata si femeia de afaceri Rihanna are o avere de 1,7 miliarde dolari, a anuntat miercuri revista de specialitate Forbes, devenind astfel una dintre cele mai bogate artiste de pe planeta, informeaza News.ro . Vedeta genului R&B si-a fructificat succesele intr-un imperiu masiv, in sectoarele modei si produselor de frumusete, iar veniturile ei le eclipseaza pe cele ale superstarurilor Madonna si Beyonce. Originara din insula Barbados, Robyn Rihanna Fenty, 33 de ani, si-a facut o intrare uimitoare pe scena muzicala internationala in 2003. Daca vanzarile de discuri si turneele sale au contribuit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe Cristina Cioran o cunoaște toata lumea, insa pe mama ei mai puțin. Prezentatoarea TV le-a prezentat-o fanilor pe cea care i-a dat viața și i-a transmis acesteia și un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram.

- Cu iOS 14, Apple a introdus in cele din urma suport pentru widget-uri care pot fi plasate pe ecranul de pornire. Acest lucru a dus la multe aplicații care profita de acest lucru și se pare ca Instagram planifica ceva și pentru utilizatorii iOS. Acest lucru este potrivit dezvoltatorului Alessandro Paluzzi,…

- Amalia și Ilie Nastase au divorțat in urma cu ani de zile, insa au o relație buna de dragul copiilor lor. Alessia și Emma sunt cele doua fiice care ii fac mandri in fiecare zi. Cea mica a atras acum atenția, ea fiind cea care apare foarte rar in lumina reflectoarelor. Amalia Nastase e prezenta des in…

- Artista Nicole Scherzinger a împlinit 42 de ani marți și arata la fel de tânara ca și în primele zile în care a aparut pentru prima data în lumina reflectoarelor.Scherzinger și-a croit propria nișa în industria muzicala și a muncit mereu din greu pentru a ajunge…

- Daliana Raducan este indragostita lulea de Razvan Simion iar asta se poate observa cu ochiul liber. Frumoasa bruneta i-a facut cea mai frumoasa declarație de iubire celebrului prezentator TV, chiar pe contul sau de Instagram, in vazul tuturor. Vedeta se declara foarte indragostita și este de parere…

- Andreea Balan a fost copleșita de emoții ieri, de ziua sa de naștere. Aflata in vacanța in Grecia, mama sa i-a trimis un clip video care a reușit sa o faca sa izbucneasca in lacrimi. Vedeta a postat filmarea și pe Instagram.

- Naomi Campbell, in varsta de 50 de ani, si-a surprins fanii dupa ce a anuntat ca a devenit mama. Anunțul neașteptat a fost facut pe conturile sale de Instagram si Twitter, scrie digi24.ro.