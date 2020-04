Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Reprezentanții Spitalului Clinc al Ministerului Sanatații au anunțat cea mai buna veste pentru aceasta instituție in ajunul Paștelui. Astazi, au externat pacientul cu numarul 100 care s-a trata de COVID-19. Este vorba de Larisa Florea, felcer la punctul de urgența Talmaz…

- © Video : Sputnik / RuptlyRusia nu-i va refuza nimanui ajutorul in combaterea COVID-19CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Președintele Igor Dodon a anunțat ca in urma ințelegerilor pe care le-a avut in luna decembrie 2019, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, vineri, la Moscova, ambasadorul Extraordinar…

- CHIȘINAU, 17 apr. – Sputnik. Președintele Igor Dodon a declarat astazi ca bugetarii ar putea sa revina la munca din data de 27 aprilie și tot de atunci hotelurile, restaurantele și piețele ar putea sa-și reia activitate. "Planificam treptat sa reluam activitațile, in funcție de evoluția raspandirii…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a ordonat șefilor departamentelor de forța sa intervina in graficul Paradei Biruinței și sa amane toate acțiunile preconizate in contextul acestei sarbatori. In același timp, el a dat asigurari ca manifestațiile dedicate…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore au intrat in țara 1418 persoane - 749 au revenit prin punctele de trecere de la hotarul cu Romania, 436 au traversat frontiera moldo-ucraineana, iar 233 de cetațeni au revenit in țara cu o…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Liderul de la Kremlin a anunțat un set de masuri pentru susținerea sectoarelor economiei ruse afectate de pandemia COVID-19. De facilitați se vor bucura in special intreprinderile mici și mijlocii, care nu sunt specializate in comercializarea produselor alimentare.…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. La cursul valutar al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) pentru miercuri, 15 aprilie, un dolar american echivaleaza cu 17,85 lei, un euro – cu 19,54 lei, o hrivna ucraineana – cu 66 de bani, un leu romanesc – cu 4,04 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 24 de bani.…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. In cadrul briefingului ținut dupa ședința Centrului Unic de Comanda, Igor Dodon, a venit cu un mesaj catre agenții economici. "Daca continua aceasta dinamica și gestionare a situației, vom face tot posibilul ca unele activitați economice sa fie reluate in timpul…