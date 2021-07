Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele romanesti au continuat, joi, cursa de calificare in finalele Campionatelor Mondiale de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia), in care au asigurata prezenta direct opt plus unu feminin si patru rame cu carmaci feminin. In proba feminina de dublu vasle, Cristina Druga si Alexandra…

- Echipajele romanesti de patru vasle feminin si patru rame masculin s-au calificat, miercuri, in semifinalele probelor la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia). Echipajul de patru vasle feminin (BW4x), compus din Patricia Cires, Emanuela-Ioana Ciotau, Andrada-Maria Morosanu si…

- Echipajele romanesti de patru vasle feminin si patru rame masculin s-au calificat, miercuri, in semifinalele probelor la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia), potrivit Agerpres. Echipajul de patru vasle feminin (BW4x), compus din Patricia Cires, Emanuela-Ioana Ciotau, Andrada-Maria…

- Echipajele romanesti de patru vasle feminin si patru rame masculin s-au calificat, miercuri, in semifinalele probelor la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia). Echipajul de patru vasle feminin (BW4x), compus din Patricia Cires, Emanuela-Ioana Ciotau, Andrada-Maria Morosanu si…

- Echipajele romanesti de patru vasle feminin si patru rame masculin s-au calificat, miercuri, in semifinalele probelor la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia). Echipajul de patru vasle feminin (BW4x), compus din Patricia Cires, Emanuela-Ioana Ciotau, Andrada-Maria…

- Autoritațile de control de la granița din Arad au oprit, miercuri, la vama Nadlac II opt TIR-uri incarcate cu 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand. Șoferii nu au putut prezenta documente pentru marfa respectiva, iar intrarea in țara pe la Vama Nadlac II le-a fost…

- Romania va fi gazda concursului Solar Decathlon Europe, in anul 2023. EFdeN si Energy Endeavour Foundation (EEF) au anuntat calificarea Bucurestiului ca oras-gazda a evenimentului Solar Decathlon Europe 2023 – competitia internationala a caselor solare. Solar Decathlon este cea mai importanta competitie…

- Romania a cucerit sase medalii, una de aur, una de argint si patru de bronz, duminica, la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia). Aurul a fost obtinut la dublu vasle feminin, de Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis, in 06 min 46 sec 72/100. Medalia de argint a fost castigata de Ionela-Livia…