Catalin Chirila (canoe simplu) a cucerit medalia de argint, duminica, in finala probei de 1.000 m disputata la Racice (Cehia), in cadrul Cupei Mondiale de kaiac-canoe. Cu o zi inainte, Chirila a ocupat locul trei in finala probei de 500 m si a luat si acolo o medalie, doar ca de bronz. Chirila s-a clasat pe locul doi in finala de la 1.000 m cu timpul de 3min48sec45/100, fiind devansat cu 1sec27/100 de cehul Martin Fuksa, multiplu vicecampion campion mondial si campion european la 1.000 m (3min47sec17/100). Locul trei i-a revenit ungurului Balasz Adolf cu 3min49sec56/100. In finala de la 500 m,…